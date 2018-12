Het recept voor 70 jaar huwelijksgeluk: “Elke dag samen een boterham met rauwe hesp delen” Pierre en Maria delen al zeven decennia lief en leed met elkaar Nele Dooms

03 december 2018

14u11 1 Buggenhout Pierre Blindenman en Maria Diependaele, twee kranige negentigers, vieren hun platina huwelijk. Liefst zeventig jaar zijn ze met elkaar getrouwd en als het van hen afhangt, doen ze daar gerust nog wat jaren bij. “Ons geheim? Elke dag samen een boterham met rauwe hesp delen”, zeggen ze.

Op drie jaar na breken ze het record van huwelijksjubilea, maar Pierre en Maria zijn nu al heel erg trots op hun platina huwelijk. Een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis van Buggenhout deed hen stralen. De twee mogen dan al respectievelijk 94 en 93 jaar oud zijn, ze wonen wel nog altijd zelfstandig in hun eigen woning aan het Mostenveld. “Het waren mijn ouders die hier, in 1931, hun woning bouwden”, vertelt Pierre. “Ze kochten een stuk land midden in de velden langs een veldbaantje, dat nu het Mostenveld is. Samen met Maria bouwde ik er jaren later een eigen woning naast.”

Pierre groeide dus in Buggenhout op, maar Maria werd geboren in Sint-Lievens-Esse, als oudste van elf kinderen. “Op veertienjarige leeftijd moest ik gaan ‘dienen’, zoals dat toen de gewoonte was, bij een rijke Franstalige familie in Gent. Ik leerde er perfect Frans spreken”, vertelt ze. “Het gezin had een dochter met een vriendinnetje dat van Baasrode afkomstig was. Haar ouders waren op zoek naar een huishoudhulp die tweetalig was en zo kwam ik in Baasrode bij de familie Van Damme, de gekende scheepsbouwers van de Scheepswerf Baasrode, terecht.”

Baasrode en Buggenhout dat ligt vlak naast elkaar en het duurde niet lang eer Pierre en Maria elkaar voor het eerst ontmoetten. “Dat gebeurde tijdens een kermis in Baasrode in 1943", klinkt het. “De vonk sloeg over en we trouwden vijf jaar later, in 1948. Daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad.” De twee kregen één zoon. Die zorgde voor een kleindochter en ondertussen is er ook al een achterkleinzoon.

De vroegere loopbaan van de twee spreekt tot de verbeelding. “Als jong koppel gingen we in een kasteel nabij Ath wonen om de familie daar te dienen”, vertelt Pierre. “Er woonden drie gravinnen, die nauwe banden met het Koninklijk Huis hadden. De oudste gravin was eerste hofdame van Koningin Elisabeth en Albert I. Meer dan twee jaar werkten we daar en zagen er heel wat hoge adel passeren.”

Nadien werd Maria huisvrouw. Pierre ging werken in een garage in Merchtem, die bekende wielrenners als klant had. “Toen ik later bij Altube in Baasrode ging werken, maakte ik metalen speeltuigen die een plaats kregen bij onder andere Bobbejaan Schoepen. Het waren de eerste attracties in het pretpark dat zou uitgroeien tot Bobbejaanland. Ik ben er ook fier op dat ik aan paviljoenen voor Expo 58 meewerkte.”

In zijn vrije tijd hield Pierre van tuinieren en duivenmelken. Hij haalde verschillende kampioenentitels binnen. Maria zong in het kerkkoor van den Briel.

“Tegenwoordig proberen we nog zoveel mogelijk te genieten van onze ‘oude dag’ en elkaar”, zeggen de jubilarissen. “We krijgen dagelijks hulp voor huishoudelijke taken, maar zijn toch blij dat we nog altijd in ons eigen huisje wonen. We hoorden dat het record staat op 73 jaar getrouwd. Dat willen we toch graag verbreken. We zijn elkaar zeker nog niet beu na zoveel jaar.”