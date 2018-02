Heropbouw van ijskelder gestart 07 februari 2018

02u42 0 Buggenhout De heropbouw van de historische ijskelder op het Kasteeldomein in Opdorp, in de omgeving van de Damstraat, is gestart.

Een aannemer voert er momenteel volop metselwerken uit. Die volgt nauwgezet de eivormige glooiing van de plannen. Voor de restauratie van de ijskelder werkt het gemeentebestuur samen met onder andere de eigenaar van het Kasteeldomein, Regionaal Landschapspark Schelde-Durme, de provincie Oost-Vlaanderen en de Capelderij van Opdorp. Bedoeling is de ijskelder in zijn oude glorie te herstellen. De kelder was jarenlang verbonden aan het Kasteel van Opdorp en werd gebruikt om ijs tot in de zomer te kunnen bewaren. "Na de restauratie zal de ijskelder de grootste van Oost-Vlaanderen zijn", zegt schepen Geert Mannaert. "Bedoeling is de site vervolgens open te stellen voor het grote publiek. De al bestaande wandeling Keisdruppersroute zal er passeren en tussen het Kasteeldomein en de kelder wordt een wandelpad aangelegd." De ijskelder wordt overigens niet alleen volledig hersteld, hij krijgt ook een inrichting die goed is voor de huisvesting van vleermuizen. Omdat de kelder vlakbij de poel gelegen is waar talloze padden zich in het voorjaar voortplanten, houden ook de vrijwilligers van Natuurpunt en de Milieuraad de heropbouw nauwgezet in het oog. Iedereen kan aan de werf passeren om de werken te zien opschieten. (DND)