Heraanleg Rauwenbos samen met project Krapstraat Nele Dooms

16 februari 2019

Rauwenbos, een zijstraatje van de Krapstraat in Opstal, mag zich aan een heraanleg verwachten. Dat heeft schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad bevestigd na een vraag hierover van oppositieraadslid Stef Buys (VB). Deze laatste kaartte de erg slechte toestand waarin de straat zich bevindt aan. “De meeste zijstraten van de Krapstraat bevinden zich in een behoorlijke tot goede staat. Zo werden bijvoorbeeld de Hamsweg en het Lindebos vrij recent nog heraangelegd”, klonk het. “Spijtig genoeg moeten de bewoners van het Rauwenbos vaststellen dat hun straat zich nog altijd in een erbarmelijke staat bevindt. Het is ook hier dringend tijd voor een opknapbeurt.” Die komt er, maar de bewoners zullen wel moeten wachten tot de start van het grote wegen- en rioleringsproject van de Krapstraat en omgeving. “Dit Aquafinproject voor de heraanleg van gescheiden riolering, omvat ook Rauwenbos”, verzekert schepen Hermans. “De voorbereidingen hiervoor zijn volop bezig. We verwachten dat de werken in 2021 zullen plaatsvinden. In afwachting daarvan zullen we zeker al eens de putten in het wegdek van Rauwenbos vullen, zodat de toestand er toch al verbetert.”