Heraanleg en vernieuwing van Hoogweg en omgeving voorzien in 2020 Nele Dooms

16 april 2019

14u14 1 Buggenhout De heraanleg en vernieuwing van de Hoogweg en omgeving in Opdorp zal plaatsvinden in 2020. Nog dit jaar zal een aannemer aangeduid worden voor het project. Overal komt gescheiden riolering. Een herinrichting van de weg, en vooral het kruispunt van de Hoogweg met Lijneveldstraat en Vierbunderstraat, moet voor meer verkeersveiligheid zorgen.

De Hoogweg in Opdorp krijgt, over de volledige lengte van bijna een kilometer, een nieuwe gescheiden riolering, tussen de Zeveneikenstraat en de grens met Malderen. Ook de Zeveneikenstraat zelf en de Grote Kouterbaan worden onder handen genomen. In totaal worden tweehonderd inwoners op de nieuwe gescheiden riolering aangesloten. Hun huishoudelijk afvalwater zal daarna niet meer in de grachten van het nabij gelegen natuurreservaat Diepmeren terecht komen.

Naast gescheiden riolering laat het gemeentebestuur ook de inrichting van de wegen onder handen nemen. “Zo krijgen de Hoogweg en de Lijneveldstraat een rijweg in asfalt en worden er langs beide zijden enkelrichtingsfietspaden aangelegd. Dat zal al veel bijdragen tot de veiligheid van de fietsers”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Op het traject voorzien we ook een aantal okerkleurige verkeersplateaus ter hoogte van de verschillende kruispunten. Ook dat is goed voor de veiligheid, want dat trekt de aandacht van chauffeurs en andere weggebruikers om op te passen. De Hoogweg krijgt bovendien een aantal parkeerzones. De Zeveneikenstraat wordt aangelegd als woonerf, met klinkers en een weggoot in het midden.”

Zwart punt aanpakken

Het kruispunt van de Vierbunderstraat met de Veldstraat, Hoogweg en Lijneveldstraat krijgt dan weer een volledige make-over. Het is een zwart punt in Opdorp omdat er regelmatig ongevallen gebeuren. “Omdat op dit punt nogal veel straten samenkomen, is het onoverzichtelijk”, zegt Hermans. “Daarom zal dit kruispunt aangelegd worden met een pleineffect. Ook deze verkeerstafel krijgt een wegbedekking in okerkleurige asfalt.”

Voor het project, dat met 1,5 miljoen euro één van de grootste is in Buggenhout, werkt de gemeente samen met Aquafin en Farys. Die financieren een groot deel van de werken. De gemeente voorziet de kosten van fietspaden, wegverfraaiing en groenaanplantingen. “Het dossier draait op volle toeren, zodat we zeker zijn dat we nog dit jaar nog kunnen gunnen aan een aannemer”, zegt Hermans. “Het jaar nadien zal het merendeel van de werken dan plaatsvinden. Ook nutsleidingen en openbare verlichting worden overal vernieuwd. Er komt energiezuinigere ledverlichting in de plaats.”