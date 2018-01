Heemkring Ter Palen zet deuren archief open 02u57 0

Wie op zoek is naar informatie over de bosgemeente en ruime omgeving, wie meer wil weten over zijn afstamming of voorouders, of wie vragen heeft voor heemkring Ter Palen zelf, kan er terecht. Het archief bevindt zich in het kasteel Capelderij, aan de Vekenstraat in Opdorp. De opendeur vindt plaats op zondag 14 januari van 10 tot 12 uur. Iedereen is welkom. Info: www.terpalen.be. (DND)