Hartelijk Opstal wil muzikale doortocht Roparun 20 februari 2018

De vereniging Hartelijk Opstal, die elk jaar tijdens het pinksterweekend voldoende leven in de brouwerij brengt tijdens de doortocht van de Roparun door Opstal, gaat dit jaar de muzikale toer op. Elk jaar doet een ander thema dienst om de woningen langs het parcours te versieren. Deze keer wordt dat 'Den Opstal zingt!'. "Tijdens de negende Roparundoortocht op zondag 20 mei moet Opstal zingen en swingen als nooit voorheen", klinkt het. "We roepen alle inwoners op hun creativiteit naar boven te halen en van hun huis, tuin of omgeving een muzikale plek te maken, waardoor de Roparunners al zingend en fluitend door den Opstal lopen. Het zou tof zijn dat het hele Opstalse parcours versierd zou zijn met muzieknoten, oude cd's, elpees, muziekinstrumenten, enzovoort. Als het maar met muziek te maken heeft, is het goed." Hartelijk Opstal zamelt ook zelf oude elpees en cd's zonder doosjes in om er creatief mee aan de slag te gaan. Dergelijk materiaal mag binnen gebracht worden in café Torenhof, aan de Putweg in Opstal. (DND)