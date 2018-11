Hartelijk Opstal steunt Erkrido met dikke cheque Nele Dooms

26 november 2018

15u12 0

Hartelijk Opstal, de vereniging die elkaar instaat voor een leuke doortocht van de Roparun door Opstal, is er opnieuw in geslaagd om een mooi bedrag in te zamelen voor het goede doel. De Roparun het voorbije jaar bracht 5.000 euro in het laatje. Die cheque gaat naar Erkrido, de plaatselijke afdeling van Kom Op Tegen Kanker. De organisatie Stichting Roparun zorgt bovendien voor nog een extra bedrag van 7.500 euro, voor de jarenlange inzet voor dit initiatief. “Ook dit bedrag zal uitgegeven worden aan projecten die het leven van kankerpatiënten draaglijker maken”, zeggen Dirk Stallaert, Nele De Saedeleir en Chris Fleerakkers van Hartelijk Opstal. “de tiende editie van de Roparun in Opstal vindt plaats op 9 juni 2019. Wat zeer kleinschalig startte, is ondertussen het plezantste festival van Buggenhout.”