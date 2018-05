Hartelijk Opstal gaat voor muzikale doortocht 17 mei 2018

02u35 0 Buggenhout Hartelijk Opstal, dat al jaren de doortocht van de Roparun door Buggenhout in goede banen leidt, gaat dit jaar voor een muzikale editie.

Onder het motto 'Opstal Zingt' roepen de organisatoren iedereen langs het parcours op om versieringen met cd's, oude lp's en muziekinstrumenten aan te brengen.





Muzieknoten

"We bedeelden zelf ook ballonnen met muzieknoten als extra decoratie", zegt Erik Daelemans van Hartelijk Opstal. "Vrijwilligers hebben bovendien grote muzieknoten gehaakt. En we zetten harmonie 't Muziek aan het werk voor extra ambiance."





Dat de doortocht van de Roparun niet onopgemerkt voorbijgaat in dit Buggenhoutse dorp is al een aantal jaren traditie. De site Patattenmolen is de place to be voor wie alles vanop de eerste rij wil meemaken. De eerste Roparunners worden daar vanaf 18 uur verwacht. Doorlopend is animatie voorzien, ook voor kinderen. Om 21.30 uur treedt de coverband Blind Date op. "Met de Nederlandstalige nummers die ze brengen hopen we er een Opstals zangfeest van te maken."





Bierloop

Voor de vijfde keer op rij vindt ook een Bierloop plaats. Wie een ronde van twee kilometer loopt, krijgt een streekbiertje. Wandelen mag ook. De Bierloop start om 16 uur. "Alle opbrengsten gaan naar Erkrido, de plaatselijke afdeling van Kom Op tegen Kanker in Buggenhout", zegt Chris Vleerakkers. "Zele overtreffen in Roparun-gekte is haast niet mogelijk, maar ook in Opstal gaan we toch voor dikke ambiance."





(DND)