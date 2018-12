Harmonieorkest speelt Kerst Nele Dooms

24 december 2018

Het Koninklijk Harmonieorkest Met Moed Vooruit luistert op tweede Kerstdag, woensdag 26 december, een concert op. Met als thema “As Time Goes By” brengt het harmonieorkest een zeer gevarieerd en smaakvol programma voor een ruim publiek. Gastsoliste is de Griekse jazz-zangeres Diana Pavlidi. Samen met het harmonieorkest vertolkt ze werk van onder andere Prince, Gershwin en Queen. De muzikanten staan onder leiding van dirigent Stijn De Raes. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Gemeenschapscentrum de Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 14 euro aan de kassa. Info en reservatie: www.metmoedvooruitopdorp.be.