Hans Bourlon spreekt met leerlingen SiViBu 02u51 0 Foto Geert De Rycke Hans Bourlon kwam op het Sint-Vincentiuscollege spreken over ondernemen.

De leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout kregen gisteren Hans Bourlon, CEO van Studio 100, op bezoek. "Een persoon als Bourlon kan onze jongeren zeker inspireren", zegt Veerle Silon, leerkracht Economie. "Daarom vonden we het een goed idee hem op school te ontvangen. Onze leerlingen hebben zijn lezing en bijhorend gesprek goed voorbereid tijdens de lessen Nederlands en Economie." Rode draad doorheen de gespreksnamiddag met de studenten was het boek 'De blik van Bourlon', een bundeling en herwerking van columns die Bourlon schreef voor De Tijd. Bourlon richtte samen met Gert Verhulst het productiehuis Studio 100 op. Hij is er nog steeds één van de drijvende krachten en schrijft er onder andere mee aan liedjes, musicals en filmscenario's.





In 2008 won hij samen met Gert Verhulst de onderscheiding 'Manager van het jaar'. De leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege vonden het alvast een hele eer zo iemand op bezoek te hebben. (DND)