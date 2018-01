Handelaars trakteren inwoners op hapje, drankje en muziek 02u30 0 Foto De Rycke De fanfare Joeng & Aat brengt er de sfeer in.

Gezelligheid troef op het kerkplein van Buggenhout gisteren. De handelsvereniging BuggenhoutTroef, die de handelaars en kleine zelfstandigen van Buggenhout verenigt om de lokale handel te bevorderen, organiseerde er een nieuwjaarsdrink. Voor alle bezoekers was er een hapje en een drankje en ondertussen speelde de fanfare Joeng & Aat muziek. "Het is ondertussen een traditie aan het worden dat we samen klinken op het nieuwe jaar", zegt Kris Van den Berge, één van de stuwende krachten achter BuggenhoutTroef. "Samen genieten van een drankje, iets eten uit het vuistje en een gezellige babbel, meer heeft een mens niet nodig om zich goed te voelen en het nieuwe jaar te starten. We zijn blij dat opnieuw heel wat Buggenhoutenaren hiervoor naar het kerkplein afzakten." Omdat het zo koud was zondagochtend, zorgden de organisatoren voor extra tenten en verwarming. Alle bezoekers kregen een goodie bag mee naar huis. (DND)