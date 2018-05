Grote uitbreiding voor Buggenhout Bos ANB PLANT TEGEN 2023 ELF HECTARE EXTRA BOS AAN NELE DOOMS

25 mei 2018

02u43 0 Buggenhout Er is een nieuwe grote uitbreiding van Buggenhout Bos op komst. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) plant dan elf hectare extra bos bij. In 2023 moet de uitbreiding een feit zijn.

Buggenhout Bos is dé toeristische troef van Buggenhout. Duizenden wandelaars, fietsers en joggers halen er hun hartje op. Bij mooi weer is het er zelfs over de koppen lopen. Het bos was eeuwen geleden een uitgestrekt gebied van duizenden hectaren groot. Het maakte deel uit van het vroegere Kolenwoud, dat het hele centrum van België bedekte. Buggenhout ontleent trouwens zijn naam aan het groot aantal beukenbomen die er een bos vormden.





Uiteindelijk bleef van het bos meer dan tien jaar geleden nog slechts 163 hectare over. In 2006 startte echter een fikse uitbreiding. Het was een unicum in Vlaanderen om vijftig hectare landbouwgrond om te zetten tot bosgebied. Dat gebeurde in verschillende fasen. Nu volgt nog een allerlaatste fase, voorzien in 2023.





Twee percelen

"Over afzienbare tijd maken we een nieuwe grote bosuitbreiding mee", zegt schepen van Milieu Geert Hermans (NCD). "Die is gepland door het Agentschap Natuur en Bos en beslaat maar liefst meer dan elf hectare. Het gaat om twee percelen die bebost zullen worden. Het ene is dik acht hectare groot, het andere ruim drie hectare."





De uitbreiding is gepland vlakbij de Schommeldreef, aan beide zijden van deze weg. Eerder dit jaar zorgden leerlingen van gemeenteschool Sprinkhaantje daar in de buurt al voor extra bos. Ze plantten in maart bijna 5.000 bomen zoals winterlinde, spork, sleedoorn, hazelaar, lijsterbes, haagbeuk, Europese vogelkers, meidoorn en hondsroos. "De volgende nieuwe bosuitbreiding in 2023 zal ervoor zorgen dat ook de percelen tussen de aanplantingen van 't Sprinkhaantje en de al lang bestaande grote kern van Buggenhout Bos met elkaar verbonden worden", zegt Hermans. "Zo ontstaat één groot uitgestrekt bosgebied."





Volkshappening van maken

De vorige grote uitbreiding dateert ondertussen van 2013. Toen kwam er liefst tien hectare bos bij, tussen de al bestaande boskern en de Schommeldreef en Kapelbaan. Heel wat inwoners staken toen enthousiast mee de handen uit de mouwen om 3.000 boompjes te planten, goed voor 2,5 hectare. De rest van de tien hectare moest spontaan verbossen en dat is ondertussen ook gelukt. "We hebben op deze plek een unieke biodiversiteit door de natuur haar eigen gang te laten gaan", zegt Hermans. In 2023 zal er ongetwijfeld met even groot enthousiasme door inwoners geplant worden. "Als gemeente zijn we blij en verheugd dat er weer een groot stuk bos bijkomt", zegt Hermans. "De hele bevolking zal er dan ook bij betrokken worden, zodat er een grote volkshappening plaatsvindt. Mogelijks koppelen we daar ook een goed doel aan, met de opbrengst van boompjes die inwoners kopen."