Grote garageverkoop in hele gemeente 22 maart 2018

Buggenhout is toe aan de vijfde grote Garageverkoop. Die vindt plaats in de hele gemeente. Hiervoor slaan CD&V, ACV, KWB, Pasar, de Gezinsbond, KVLV en FEMMA, de handen in elkaar met steun van de Milieuraad. Overal stellen inwoners hun garage of voortuin open om er tweedehandsspullen aan te bieden. Deelnemers zijn te vinden in de Briel, Buggenhout-centrum, Opdorp en Opstal. De opbrengst, bij elkaar gehaald met inschrijvingsgelden van deelnemers, gaat naar het goede doel. Dat zijn dagcentrum Eindelijk, vzw Avalon, begeleidingscentrum Capelderij, Blijdorp Buggenhout en vzw Samen. De Garageverkoop duurt van 9 tot 16 uur. De deelnemers zijn te herkennen aan affiches en ballonnen aan hun woning. Een lijst met deelnemers is ook te vinden bij de verschillende vertrekpunten. Die zijn voorzien bij Dagcentrum Eindelijk, aan het Klaverveld 1 in Buggenhout, en vzw Avalon, aan de Broekstraat 27 in Opstal. (DND)