Grote belangstelling voor opening gerestaureerde ijskelder Nele Dooms

25 november 2018

12u14 0 Buggenhout Tientallen en tientallen Opdorpenaren trotseerden zondagochtend de kou om de officiële opening van de gerestaureerde ijskelder bij te wonen. Liefst 106.000 euro kostte het om dit historisch erfgoed te redden. Meteen hebben vleermuizen er een prima winterverblijf bij.

Wie er zondag bij was, kreeg de unieke kans om de ijskelder te bezoeken. Het historische erfgoed zit voor het overgrote deel onder de grond en is begraven onder een berg aarde. Aanwezigen mochten uitzonderlijk de kelder in om die te ontdekken. “Hierna is dat niet meer mogelijk”, zegt schepen Geert Mannaert, stuwende kracht achter de restauratie. “Alleen in de zomer zal het af en toe nog uitzonderlijk mogelijk zijn de kelder te bezoeken, mits de nodige begeleiding.”

De ijskelder, vlakbij de Damstraat op wat vroeger het domein van het Kasteel van Opdorp was, is de grootste ijskelder van Oost-Vlaanderen. “Bij de bouw van het kasteel in de negentiende eeuw werd ook een ijskelder gebouwd”, weet Mannaert. “Die kelder moest dienen om het ijs dat in de winter werd gekapt, te kunnen bewaren tot in de zomer om het dan te gebruiken. Het gaat om een grote en vooral diepe cilindervormige bakstenen constructie. Daarbovenop werd een dikke isolerende laag grond gelegd. De ijskelder is altijd een begrip geweest in de streek.”

Maar in de jaren zeventig raakte de top van de constructie beschadigd. Om veiligheidsredenen liet de toenmalige eigenaar toen de ijskelder in elkaar vallen. Zo raakte hij vol aarde en werd de bakstenen constructie beschadigd. Sindsdien stond de kelder steeds meer te vervallen. “Jarenlang werd ik er op aangesproken dat het zonde was dat de ijskelder er zo bijlag”, vertelt Mannaert. “Uiteindelijk werd, samen met enkele enthousiaste vrijwilligers, een subsidiedossier opgemaakt. Dankzij financiële steun van de provincie, Regionaal Landschap Schelde Durme, Natuur en Bos, Fortis Foundation en de familie Van Malderen konden we dit restauratieproject waarmaken.”

Het hele project kostte liefst 106.000 euro. Slechts 9.000 euro daarvan moet het Buggenhoutse gemeentebestuur zelf ophoesten. Uniek aan de restauratie is de betrokkenheid van jongeren van de Capelderij, die hielpen bij bouwwerken, en leerlingen van Buso Spectrum die deuren maakten. “Zo is er meteen ook een sociaal doel aan gekoppeld”, zegt Mannaert. “Bovendien heeft het herstel van dit historisch erfgoed ook een nieuw ecologisch doel: vleermuizen hebben er een overwinteringsplaats bij. Alle deuren van de kelder zijn voorzien van kleine gaten waardoor de beestjes naar binnen kunnen om daar te verblijven.”

Bij de inhuldiging van de ijskelder hoorde ook een receptie. Aanwezigen konden daar een nieuw Opdorps bier proeven, met de toepasselijke naam “de K-ijsdrupper”. Wie het bier koopt, steunt de verdere afwerking van de omgeving van de kelder. Met de opbrengst zal de top van de ijsberg nog verder afgewerkt worden met een bank of een prieeltje. De ijskelder maakt voortaan deel uit van het wandeltraject De Keisdruppersroute langs bezienswaardigheden van Opdorp.