GROS trekt naar Africamuseum Nele Dooms

26 februari 2019

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) uit Buggenhout trekt naar het Africamuseum in Tervuren. Wie mee wil, moet zich nu al inschrijven. Het Africamuseum werd net totaal vernieuwd. Het bezoek van de GROS op zondag 19 mei staat open voor alle geïnteresseerden. De deelnemers verzamelen om 13 uur aan het gemeentehuis in de Nieuwstraat. Eerst vindt daar een voorstelling van de verschillende GROS-leden en hun projecten plaats. Dat gaat gepaard met een drankje. Vervolgens vertrekt de bus naar Tervuren, waar drie gidsen klaarstaan om de Buggenhoutenaren anderhalf uur lang rond te leiden in het museum. Deelnemen kost 25 euro. Wie mee wil, kan mailen naar driesbug@hotmail.com.