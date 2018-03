GROS schudt politici wakker 07 maart 2018

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GROS van Buggenhout lanceert een oproep naar alle politieke fracties. Aanleiding zijn de nakende gemeenteraadsverkiezingen en de opmaak van verkiezingsprogramma's die daarmee samen gaat. "We sturen hen allemaal een memorandum. Dit moet hen helpen om een degelijke visie op ontwikkelingssamenwerking te ontwikkelen en hieraan dan meteen programmapunten te koppelen", zegt Luc van Driessche van de GROS. "Wij pleiten alvast voor een sterk lokaal mondiaal beleid in de volgende legislatuur, met duurzame ontwikkelingsdoelen." De GROS verwacht onder andere een blijvend engagement voor Buggenhout als fairtradegemeente en een aankoopbeleid waarbij de gemeente alleen samenwerkt met bedrijven die duurzaam werken. "Ook streven naar een klimaatneutrale regio is belangrijk", klinkt het. "Net als kiezen voor ethisch bankieren en ethische beleggingsfondsen. We vragen ook een jaarlijks apart budget voor ontwikkelingssamenwerking. We hopen dat alle huidige en toekomstige politieke mandatarissen deze uitdaging aangaan." (DND)