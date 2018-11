Groot Dictee in bibliotheek Nele Dooms

30 november 2018

14u35 1

De bibliotheek van Buggenhout neemt deel aan ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’. Met het initiatief gaat er een frisse nieuwe wind doorheen het Groot Dictee, dat al lange tijd bestaat. Op vrijdag 7 december kunnen taalliefhebbers in tal van bibliotheken zelf deelnemen aan het gebeuren. Ook in de bib van Buggenhout is dat dus het geval. “Deelnemers hoeven helemaal geen talenknobbel te zijn om mee te doen”, zegt Björn Abts van de bib. “Plezier en samenzijn staan voorop. Iedereen is van harte welkom.” Deelnemen is gratis en er zijn mooie prijzen te winnen. Het dictee start om 20 uur en vindt plaats in de bibliotheek, op de eerste verdieping van het Administratief en Cultureel Centrum in de Nieuwstraat in Buggenhout. Inschrijven kan via bib@buggenhout.be.