Groepstentoonstelling in raadszaal 06 februari 2018

02u35 0

In het Administratief en Cultureel Centrum (ACC) van Buggenhout start dit weekend een nieuwe tentoonstelling. Het gaat om een groepsexpo met werken van Els Cools, Joyce DArtys en Liana Carleer. Els Cools uit Buggenhout toont fotoportretten en landschappen in Buggenhout en nabije omgeving. Van Joyce DArtys uit Londerzeel zijn abstracte schilderijen in acryl en pentekeningen te zien. Liana Carleer uit Londerzeel toont aquarelwerken. De expo is te bezoeken tijdens de weekends van 10 en 11, 17 en 18 en 24 en 25 februari, telkens van 15 tot 18 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de raadszaal van het ACC, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. Info: andre.binon@gmail.com.





(DND)