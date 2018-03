Goed gevuld programma voor Plantenmarkt 24 maart 2018

02u53 0

De jaarlijkse Internationale Plantenmarkt in Opdorp dit weekend belooft een topeditie te worden. De organisatoren kunnen rekenen op zoveel standhouders dat ze makkelijk een volledige kilometer rond de Dries kunnen vullen. De Plantenmarkt vormt telkens het hoogtepunt van de Lente op de Dries. Middenstand Opdorp Leeft zorgt voor honderden kunstige versierde beelden tussen de paasbloemen op de Dries. De kleurrijke slakken dit jaar staan er al een tweetal weken en krijgen dit weekend gezelschap van tientallen standhouders die planten, bloemen en tuinmateriaal aanbieden.





Wijd bekend

"Er komen zelfs plantenkwekers uit Nederland langs", zegt Hilde Mertens van het Plantenmarktcomité. "Ons evenement is dan ook wijd bekend en staat gekend als één van de succesvolste plantenmarkten." Bezoekers kunnen bovendien genieten van allerlei randanimatie. Heemkring Ter Palen opent haar archief in het Kasteel van Opdorp en in de kerk vindt een opendeur plaats. In Zaal Madelon zorgen kinderkoor De Parafoontjes, Het Parafonenkoor en harmonie Met Moed Vooruit voor muziek. Natuurpunt verzorgt geleide wandelingen. De kleuterschool schotelt dessertjes voor en De Cappelderij organiseert een eetfestijn.





De Plantenmarkt is te bezoeken op zondag 25 maart, van 10 tot 17 uur. Iedereen is welkom. (DND)