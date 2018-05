Glijbaan in nieuw architectenbureau 29 mei 2018

An Van den Abbeele van Aabbeele-Mmoernaut Architecten uit Buggenhout zorgt voor fun op de werkplek. Het architectenbureau verhuisde zopas naar een nieuwe locatie aan de Kerkstraat en in de nieuwbouw is meteen een glijbaan voorzien. Werknemers kunnen er van de eerste verdieping naar het gelijkvloers glijden. "Ik wilde eigenlijk altijd een glijbaan in mijn privéwoning, maar dat zagen de huisgenoten niet zitten", zegt Van den Abbeele. "Bleek dat vennoot Matthias Moernaut daar eigenlijk ook van droomde en evenmin thuis mocht. Dan hebben we maar beslist om er in onze werkplek werk van te maken." Het is voor Van den Abbeele een bewuste keuze om op die manier voor meer plezier op de werkvloer te zorgen. "We spenderen allemaal enorm veel tijd op ons werk. Dan is het toch beter dat het daar ook leuk is en de sfeer top is. Dat wil ik toch voor het personeel. Wie nu al eens loopt te mopperen, sturen we gewoon de glijbaan op." Voor meer feelgood in het architectenbureau zijn nog ingrepen gebeurd. Hoewel de hoofdkleuren wit en zwart zijn, is de toilet lichtroze. Een verhuis van Aabbeele-Mmoernaut Architecten kwam er overigens niet zomaar. "Onze vorige locatie was te klein geworden en toen iets verderop in de Kerkstraat een andere pand vrijkwam, hebben we meteen toegehapt. De woning is afgebroken en in de plaats is een energieneutrale houtskeletbouw opgetrokken." (DND)