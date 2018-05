Ghislain en Mieke zijn gouden paar 04 mei 2018

Ghislain Janssens en Maria Huybrechts uit Buggenhout zijn een gouden paar. Ze stapten precies vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje en vieren dus hun jubileum.





"We leerden elkaar kennen aan de rand van het Zoniënwoud en trouwden niet veel later", vertellen ze. De twee kregen drie kinderen. Ondertussen zijn er ook zeven kleinkinderen. Twaalf jaar geleden verhuisde het paar van Watermaal-Bosvoorde naar Buggenhout. "Ook een groene gemeente, aan de rand van een mooi bos", klinkt het. "We hebben ons hier goed aangepast en hadden heel snel een goed contact met de buren. We gaan hier vaak fietsen en genieten in onze tuin." Voor het jubileum kreeg het echtpaar een ontvangst en receptie aangeboden in het gemeentehuis.





(DND)