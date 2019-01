Gezond door de dag met Gezinsbond Nele Dooms

22 januari 2019

De Gezinsbond van Buggenhout organiseert op donderdag 24 januari een informatieavond rond het thema ‘Gezond de dag rond’. Gastspreker is diëtiste Annemie Quintijn. Zij geeft de aanwezige bezoekers tips om door de bomen het bos van voedingsadviezen nog te zien. Ze heeft vooral aandacht voor gezonde voeding bij opgroeiende kinderen. De voordracht begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de gemeentelijke basisschool ‘t Sprinkhaantje, aan de Collegestraat in Buggenhout. De toegang bedraagt 3 euro. Iedereen is welkom. Info: gezinsbond.buggenhout@gmail.com.