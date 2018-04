Gezocht: vrijwilliger gebeten door film 13 april 2018

Het gemeenschapscentrum De Pit van Buggenhout is op zoek naar een vrijwilliger die gebeten is door film. Volgend seizoen wil de cultuurdienst van De Pit het cultuuraanbod uitbreiden met enkele filmvoorstellingen.





Daarbij wordt gedacht aan wereldfilms of alternatief bioscoopmateriaal van de bovenste plank. De Pit zoekt daarom een vrijwilliger die één keer per maand samen met de programmeringsgroep wil nadenken over het gehele aanbod en in het bijzonder over film. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via henk.vandevelde@buggenhout.be. (DND)