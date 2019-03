Gezinsbond vraagt meer verkeersveiligheid Nele Dooms

15u35 0 Buggenhout Meer verkeersveiligheid. Dat is als prioriteit naar boven gekomen in een enquête die de Gezinsbond Buggenhout organiseerde. De organisatie maakte haar bevindingen over aan het nieuwe gemeentebestuur.

Gezinsbond Buggenhout en Opdorp organiseerden een grote bevraging bij bijna 10.000 ouders en grootouders. Daarbij polsten ze naar ideeën en acties voor een gezinsvriendelijke gemeente. Onder andere rond mobiliteit, onderwijs en kinderopvang kwamen voorstellen binnen. Voornaamste vaststelling was de vraag om prioritair werk te maken van meer verkeersveiligheid.

“Mobiliteit blijkt een belangrijk thema, waarvan veel gezinnen in Buggenhout vinden dat het gemeentebestuur er veel aandacht moet aan besteden”, zegt Renaat Verbrugghe van Gezinsbond Buggenhout. “Andere belangrijke thema’s in onze gemeente zijn kinderopvang en de uitwerking van een Huis van het Kind. We hopen dat de gemeente hier oren naar heeft en resoluut kiest voor een gezinsvriendelijk beleid met concrete acties. Onze bevraging zit alvast boordevol inspiratie om dit waar te maken.”