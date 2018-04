Gezinsbond organiseert naaicursus 04 april 2018

De Gezinsbond organiseert een nieuwe Naaicursus. Zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen. De cursus is al jaren een succes, dus snel inschrijven is de boodschap. De lessen starten op dinsdag 17 april. Lessen zijn elke dinsdagavond tot en met 26 juni. Er zijn twee sessies per avond, om 19 uur en om 21 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Deelnemen kost 45 euro voor leden, 55 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: gezinsbond.buggenhout@outlook.be. (DND)