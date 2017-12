Gezinsbond leert naaien 02u53 1

De Gezinsbond van Buggenhout organiseert een nieuwe naaicursus. Zowel beginners als gevorderden kunnen daar aan deelnemen. Inschrijven voor deze cursus moet nu al. De lessen starten op dinsdag 9 januari. Geïnteresseerden kunnen terecht in het gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. De lessen vinden elke dinsdagavond plaats. Er zijn telkens twee sessies, van 19 tot 21 uur en van 21 tot 23 uur. Deelnemen kost 55 euro voor leden, 65 euro voor niet-leden. Meer informatie over en inschrijven voor de cursus kan via een mailtje naar gezinsbondbuggenhout@skynet.be.





(DND)