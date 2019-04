Gezinsbond informeert alleenstaande ouders Nele Dooms

02 april 2019

17u16 0

De Gezinsbond van Buggenhout organiseert op zaterdag 6 april een infonamiddag voor alleenstaande ouders. Thema is ‘Hoe overleven als alleenstaande ouder’.

“Alleenstaande mama’s en alleenstaande papa’s hebben de zware taak er altijd te staan”, klinkt het bij de organisatoren. “Ook het gezinsbudget beheren, een woning zoeken en de kinderen opvoeden zijn uitdagingen waar alleenstaande ouders vaak mee worstelen. Daarom vinden we het als Gezinsbond interessant hen een pak informatie aan te bieden om het allemaal wat makkelijker te proberen maken.” Er komen twee gastsprekers langs en er is een vrijblijvende infomarkt. Alleenstaande moeders en vaders vormen de kern van het doelpubliek, maar ook vrienden, verenigingen, maatschappelijk werkers, buren of grootouders die alleenstaande ouders willen ondersteunen zijn welkom. De infonamiddag vindt plaats van 14 tot 17 uur en is helemaal gratis. De Gezinsbond voorziet ook kinderopvang ter plaatse. Geïnteresseerden kunnen terecht in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput 16 in Buggenhout.

Info: 0479/74.26.91 of via gezinsbond.buggenhout@gmail.com.