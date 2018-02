Gezinsbond houdt tweedehandsbeurs 21 februari 2018

De Gezinsbond van Opdorp organiseert op zaterdag 24 februari een tweedehandsbeurs. Bezoekers vinden er kinderkleding, speelgoed en babymateriaal aan mooie prijsjes. De beurs is te bezoeken van 15 tot 17 uur in de Orangerie, aan de Vekenstraat in Opdorp. Info:





lievevanbosbeke@gmail.com.





(DND)