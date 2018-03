Gezellige doe-avond in Pallieter 13 maart 2018

Vrouw & Maatschappij van Buggenhout organiseert morgen een doe-avond. Bij een lekker stukje taart en een tas koffie of thee maken de deelnemers er een leuke avond van. Iedereen mag zijn breiwerk of ander hobbywerk meebrengen. Wie wil, kan een juweeltje maken. De doe-avond vindt plaats vanaf 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Pallieter, aan de Broekstraat in Opstal. Deelnemen kost 5 euro, taart en koffie inbegrepen. Info: 0477/23.95.19. (DND)