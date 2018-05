Gezellig met de fiets door Briel: Milieuraad geeft het goede voorbeeld 03 mei 2018

Met tientallen geïnteresseerden in hun kielzog trokken leden van de Milieuraad van Buggenhout op fietstoch door de Ouden en Nieuwen Briel in Buggenhout en Baasrode. Gidsen vertelden onderweg over het historisch verleden van dit gebied en lichten een tipje van de sluier over de mogelijke toekomstplannen. "De Provincie, de Vlaamse Waterweg en de POM Oost-Vlaanderen willen dit gebied omvormen tot een watergebonden bedrijventerrein", zegt Gustaaf Van Gucht van de Milieuraad. "Omdat de plannen al voor veel commotie zorgden, namen we geïnteresseerden op sleeptouw om beter kennis te maken met het gebied en de plannen. Het initiatief mogen we zeker een succes noemen."





(DND)