Gezel II en Chauffage Acar bundelen krachten 19 juni 2018

De kmo NV Gezel II, al decennia gespecialiseerd in centrale verwarming, ventilatie en airconditioning, neemt het bedrijf Chauffage Acar uit Sint-Niklaas over. Door knowhow, service en vaardigheden te bundelen, wil de Buggenhoutse firma zijn plaats in de markt versterken. Chauffage Acar heeft al honderd jaar ervaring in HVAC en sanitair, is een gevestigde waarde in de sector en levert net als Gezel technische oplossingen op maat. "Vorig jaar nam de vierde generatie binnen Gezel II de fakkel over", zegt Hedwig Goedgezelschap. "Gelijktijdig met deze familiale opvolging kon het bedrijf rekenen op de sterke schouders van ATS nv. Gezel II werd een dochterorganisatie van de ATS-groep, die op haar beurt deel uitmaakt van de groep EDF Luminus. Het is een succesvolle samenwerking. Maar om nog beter in te spelen op de uitdagingen van de toekomst, hebben we Acar overgenomen." Voortaan maakt Chauffage Acar deel uit van NV Gezel II. Dat is een tussenstap met als uiteindelijke doel een fusie van de twee ondernemingen tot één, nog sterker, geheel. (DND)