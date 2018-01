Getuigen sporenonderzoek gehoord over 'Kanaalmoord' 02u49 0 Buggenhout Het hof van beroep in Gent heeft gisteren zeven getuigen gehoord in de zogenaamde 'Kanaalmoord'-zaak. Hoofdbeklaagde Yves H. werd veroordeeld tot 30 jaar in eerste aanleg. Zijn kompaan Jurgen R. kreeg twee jaar voor lijkverberging. Sporenonderzoek bracht, zo blijkt uit de getuigenverklaringen, weinig aan het licht.

Op 7 januari 2010 verdween Eric Van Spitael uit Buggenhout. In het hof kwamen drie getuigen in beroep beweren dat ze de man nog in de dagen nadien hadden gezien, maar na acht jaar bleek er toch enige twijfel ontstaan te zijn bij hen. De politie is er zo goed als zeker van dat het slachtoffer op 7 januari verdween.





Er was geen enkel contact meer met de buitenwereld, zijn gsm die voor de datum actief was, was niet meer gebruikt. Eric, die een familieman was, kwam ook niet opdagen op het verjaardagsfeest van zijn vader op 10 januari.





Hoofd ingeslagen

Vermoed wordt dat Yves H. (45) uit Buggenhout en Jurgen R. (40) hem op 7 januari 2010 het hoofd insloegen met een houten blok, vastbonden, in plastic wikkelden en zijn lichaam dumpten in het kanaal Willebroek-Brussel.





Het lichaam van het slachtoffer kwam uiteindelijk twee maanden later bovendrijven.





Sporenonderzoek

Er werd een uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer, maar dat bleek enerzijds herschilderd en anderzijds vol te liggen met hout, stro en zaagsel, waardoor het bijna onmogelijk was iets te ontdekken. Daarnaast kon het onderzoek pas drie maanden na de feiten plaatsvinden. Er werden twee bloedvegen gevonden, maar daar kon geen DNA-profiel voor worden opgemaakt.





In de wagen van R. werden wel drie vezels teruggevonden die overeen kwamen met de kledij van Eric Van Spitael. Daardoor acht de onderzoeker de hypothese mogelijk dat het lichaam in de koffer heeft gelegen.





De wetsdokter verduidelijkte dat de man was omgekomen door stomp geweld op het hoofd en aangezicht, maar of het lichaam nadien nog een maand in een kast was verborgen, zoals R. beweerde, kon de arts niet bevestigen. Yves H. blijft tot op heden de moord ontkennen. De zaak wordt gepleit op 29 januari. (DJG)