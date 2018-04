Geslaagde oefening in woonzorgcentrum 30 april 2018

02u24 0

Het vrijwilligerskorps van de brandweer van Buggenhout heeft vrijdagavond een grootschalige oefening gehouden in het Woonzorgcentrum aan de Groenlaan in Buggenhout. Er werd een scenario uitgetekend waarbij er brand was uitgebroken en er al heel wat rookontwikkeling was. Zeven vrijwilligers sloten zich op in het gebouw en waren onwel. De brandweer moest een reddingsoperatie uitvoeren. "In laatste instantie liet ik mij ook nog op de lijst zetten als achtste aanwezige", zegt burgemeester Tom Van Herreweghe. "Ik vond het belangrijk om zelf eens zien hoe ze de oefening zouden uitvoeren, daarom ging ik zelf ook als slachtoffer mee in de oefening", klinkt het. Na afloop van de oefening werd er een evaluatie gemaakt, waaruit bleek dat alles goed verlopen was. "Als vrijwilligerskorps hebben ze de oefening schitterend uitgevoerd. Op korte tijd was iedereen veilig naar buiten gebracht. Ik ben bijzonder trots op hun prestatie", besluit Van Herreweghe. (KBD)