Geschenkpapier voor goede doel 25 januari 2018

Geschenkpapier kopen om het goede doel te steunen. Dat kan bij de CD&V van Buggenhout tijdens hun nieuwjaarsreceptie, nu zondag 28 januari. Dan vindt de actie 'Wij pakken je graag in' plaats. CD&V verkoopt geschenkpapier met een wit en oranje design en en met knipoog naar de partij. Wie een rolletje koopt, steunt de vzw Samen van Buggenhout, die zich inzet voor sociaal zwakkeren, alleenstaanden en zieken in de gemeente.





Bestuur en de mandatarissen stellen zondag ook de toekomstige kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor. Par Hasard, de muziekgroep met muzikanten met een verstandelijke beperking onder leiding van Jan Van Thienen, luistert het gebeuren op met een optreden. Begeleidingscentrum Capelderij van Opdorp voorziet iedereen van hapjes en drankjes. Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Geïnteresseerden kunnen terecht in parochiaal centrum Nicolaas, aan de Jachtweg 1 in Buggenhout. De receptie begint om 11.30 uur. (DND)