Gerard en Marleen vieren gouden jubileum Nele Dooms

15 november 2018

13u19 1

Gerard Casier en Marleen Van der Bruggen vieren hun gouden huwelijksjubileum. De twee stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. “We leerden elkaar kennen op het werk en gaven enige tijd later ons jawoord in Sint-Gillis-Dendermonde”, vertellen ze. “Na ons huwelijk zijn we in Buggenhout komen wonen, eerst in de Hauwerstraat, maar ondertussen al meer dan 45 jaar in de Beukenstraat.”

Gerard was mecanicien bij Fabricom. Marleen was jarenlang busbegeleidster voor Blijdorp. Het echtpaar kreeg twee kinderen. Ondertussen zijn er ook al vijf kleinkinderen. Sinds de twee met pensioen zijn, vullen ze hun vrije tijd vooral met fietsen en reizen.