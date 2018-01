Gemeenteschool heet voortaan De Pupil 23 januari 2018

02u43 0 Buggenhout De gemeenteschool van Opdorp heet voortaan De Pupil. De nieuwe naam werd bekend gemaakt tijdens een groot feest. "Als zelfstandige school willen we nu een echte dorpsschool zijn."

De gemeentelijke basisschool van Opdorp hoorde in het verleden bij de gemeenteschool van Buggenhout-centrum. Sinds dit schooljaar is de Opdorpse basisschool volledig autonoom.





"Het gemeentebestuur besliste om de school om te vormen tot aparte zelfstandige school", zegt schepen van onderwijs Wim Mommaers (N-VA). "Reden was het stevig groeiend aantal leerlingen. Dat leverde meer klassen en meer leerkrachten op en dus de nood aan een eigen directie en aparte werking. Directeur Elke Van Hoeymissen geeft alleszins een nieuwe dynamiek aan de school."





Wedstrijd

Bij een aparte school hoort ook een aparte naam. Die werd gekozen aan de hand van een wedstrijd. "We stuurden ballonnen de lucht in met kaartjes om iedereen uit te nodigen suggesties te doen", zegt Van Hoeymissen. "Leerlingen, familie en vrienden mochten voorstellen doen. Dat resulteerde in meer dan 150 mogelijke namen voor onze school. Het was een hele klus om daar de meest geschikte uit te kiezen."





Dries

Uiteindelijk is het De Pupil geworden. "Vanuit de visie van onze school dat we oog willen hebben voor elk kind", legt Van Hoeymissen uit. "Een pupil is de kern van een oog. Er rond zit de iris, wat ook een bloemennaam is. Dat is meteen een link naar de Dries vlak bij onze school, waar elk jaar duizenden bloemen, narcissen, bloeien." (DND)