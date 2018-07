Gemeentelijke diensten gesloten 04 juli 2018

02u30 1

Tijdens de zomervakantie houden de gemeentelijke diensten van Buggenhout er enkele extra sluitingsmoment op na.





De diensten in het Administratief en Cultureel Centrum zijn gesloten op woensdag 11 juli. De bibliotheek in Opdorp is de komende twee maanden gesloten op dinsdagvoormiddag. De Boekenschuur in Opstal is tijdens de zomervakantie gesloten op donderdagnamiddag. Beide filialen zijn momenteel overigens gesloten tot zondag 22 juli. Gemeenschapscentrum De Pit is gesloten van 11 juli tot 15 augustus. De sporthal blijft dicht de hele maand juli. De vrijetijdsbalie is in juli en in augustus open van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur.





Sinds gisteren is ook de zomerregeling van kracht in het ACC. Dat is open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 7 tot 13 uur, en op dinsdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur. (DND)