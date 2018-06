Gemeente zoekt jobstudenten 23 juni 2018

Het gemeentebestuur van Buggenhout is op zoek naar enekle gemotiveerde jobstudenten voor deze zomervakantie.





De Groendienst van de gemeente kan een extra werkkracht gebruiken voor zowel de maanden juli als augustus. Ook bij de milieudienst staat een jobstudent, die stevig de handen uit de mouwen wil steken, op het verlanglijstje. Die zal ingezet worden in augustus of september. En bij de Dienst Burgerzaken zijn er twee jobstudenten nodig in de maanden juli en augustus.





Jongeren die interesse hebben, kunnen zich aanmelden in het Administratief en Cultureel Centrum. De voorwaarden zijn terug te vinden op www.buggenhout.be. (DND)