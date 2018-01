Gemeente werkt verder met archivaris 02u40 0

Het gemeentebestuur van Buggenhout zal ook volgend jaar verder samenwerken met de intergemeentelijke archivaris van de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Die helpt gemeenten die nog geen archiefdienst hadden en staat in voor een basisarchiefwerking. De verdere samenwerking is vastgelegd voor drie jaar. Dit kost de gemeente voor het komende jaar ongeveer 9.150 euro. Samen met de gemeentediensten en vrijwilligers kan de archivaris zich zo verder inzetten voor het gemeentearchief. "Deze professionele kracht leverde de voorbije jaren al heel goed werk in het ordenen en structureren van ons archief", zegt schepen Jan Jacobs (N-VA). "Dankzij dit project konden we het gemeentelijk archief al eens openstellen voor geïnteresseerden."





Ook de gemeenten Lebbeke, Zele en Hamme zetten hun samenwerking met de intergemeentelijke archivaris voort. (DND)