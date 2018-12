Gemeente verkoopt gevonden fietsen Nele Dooms

03 december 2018

Het gemeentebestuur van Buggenhout houdt een verkoop van gevonden fietsen en bromfietsen. Dat gebeurt per opbod. In totaal zijn er 34 fietsen en 3 bromfietsen, in redelijke staat, te koop. Wie wil kopen, moet een schriftelijk bod overmaken aan het schepencollege. Dat moet voor woensdag 12 december via Reindert Koekelkoren in het ACC, aan de Nieuwstraat 2 in Buggenhout of via reindert.koekelkoren@buggenhout.be. De fietsen en bromfietsen worden door de diensten bij de hoogste bieder thuisgebracht na betaling. Wie vooraf de de fietsen en bromfietsen wil bekijken, kan dat bij de Technische Dienst, aan de Beukenstraat 117 in Buggenhout. Ze zijn daar te bezichtigen tot woensdag 12 december, elke namiddag van 13 tot 15 uur, behalve op vrijdag.