Gemeente verkoopt gevonden fietsen en bromfiets

Het schepencollege van Buggenhout verkoopt een tiental gevonden fietsen en een bromfiets. Die werden de voorbije maanden gevonden, maar de eigenaar daagde niet op. Ze verkeren nog in redelijke staat en worden per opbod verkocht. Iedereen kan voor 31 januari een schriftelijk bod indienen bij het schepencollege. De verkochte fietsen en bromfiets worden bij de hoogste bieder thuis geleverd na betaling. Wie de fietsen vooraf wil bekijken, kan daarvoor terecht bij de technische dienst, aan de Beukenstraat 117 in Buggenhout. De kijkdagen vinden plaats vanaf woensdag 3 januari tot en met dinsdag 30 januari, elke namiddag van 13 tot 15.30 uur, behalve op vrijdag. Info: reindert.koekelkoren@buggenhout.be. (DND)