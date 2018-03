Gemeente sluit aan bij statiegeldalliantie 30 maart 2018

Buggenhout sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. Die groepering zet druk op de Vlaamse regering voor de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen.





Al meer dan honderd instellingen, zoals Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en verschillende andere steden, maken er deel van uit. "Statiegeld op plastiek drankflessen en blik zal wel degelijk het zwerfvuil doen verminderen", meent schepen van Milieu Geert Hermans. "Ik ruim zelf elke maand een straat op in Buggenhout en zie duidelijk dat blikjes en plastiek drankverpakkingen het overgrote deel van het zwerfvuil uitmaakt. Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat statiegeld wel degelijk het verschil kan maken in de strijd tegen zwerfvuil. Een studie van OVAM toont bovendien aan dat er met de invoering van statiegeld sowieso veertig procent minder zwerfvuil is."





Ondertussen hebben al meer dan 88 Vlaamse gemeenten en steden de statiegeldalliantie ingetekend. "We hopen dan ook dat de Vlaamse regering zo snel als mogelijk een beslissing neemt", zegt Hermans. De invoering van statiegeld op blikjes en petflessen betekent dat consumenten die na gebruik terugbrengen naar de supermarkt om het geld te recupereren. (DND)