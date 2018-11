Gemeente richt Huis van het Kind op Nele Dooms

17u33 1 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout wil een Huis van het Kind oprichten. Alle diensten die te maken hebben met opvoeding en kinderen worden daarin gecentraliseerd.

“Door de samenwerking van verschillende organisaties en diensten kunnen we in de toekomst een brede waaier van hulp en ondersteuning aanbieden aan jonge gezinnen in onze gemeente. Het kan ook helpen bij het detecteren van kansarmoede om vervolgens te kunnen helpen”, zegt schepen Nadine Sertyn. “Dit zal zeker een meerwaarde zijn voor onze gemeente. Ook de welzijnsraad gaf een positief advies uit voor dit initiatief.” Het project komt er nadat het Buggenhoutse gemeentebestuur een oproep ontving rond subsidiëring van Huizen van het Kind. Een subsidiedossier is opgestart en een aanvraagformulier voor erkenning opgestuurd. Buggenhout kan op een jaarlijkse subsidie van ongeveer 5.700 euro rekenen.