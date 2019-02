Gemeente past strooiplan aan Nele Dooms

01 februari 2019

14u03 3 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout voert een aanpassing aan haar strooiplan door. Dat wist schepen Geert Hermans (CD&V) te melden tijdens de jongste gemeenteraadszitting, na opmerkingen over het strooibeleid door oppositieraadslid Anny Crick (VB).

“De strooidiensten Buggenhout leveren goed werk”, zei Anny Crick. “Maar voor wie met de fiets naar school gaat, liggen de fietspaden of kleinere baantjes er toch niet altijd goed bij. Voor de veiligheid van de fietsers zou het toch goed zijn om ook die zo snel mogelijk ijs- en sneeuwvrij te maken. Kan de gemeente geen inventaris maken van routes naar de scholen en die toevoegen aan de lijst met prioritair te strooien locaties?”

Volgens schepen Hermans zijn de strooidiensten deze winter al twintig keer uitgerukt. “Telkens werden de wegen in fase één van het strooiplan aangepakt”, zegt hij. “Dat zijn de grotere verbindingswegen en schoolomgevingen. Het duurt drie uur om die allemaal gedaan te krijgen en de ploegen starten om 4.30 uur. We hebben nu ook een kleine tractor aangeschaft waar we de fietspaden en kleinere straten mee kunnen aanpakken. Dat is meestal de eerste ploeg van de technische dienst die daarmee uitrukt om 7.30 uur. Omdat we merken dat het dan inderdaad al wat laat is om het schoolgaand verkeer op te vangen, is nu beslist om dat een uur te vervroegen. Zo zullen fietsers toch meer van sneeuw- en ijsvrije trajecten kunnen genieten.”