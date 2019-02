Gemeente maakt werk van klimaatactieplan Nele Dooms

09 februari 2019

16u46 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout zal werk maken van een klimaatactieplan. Dat heeft schepen Geert Hermans (CD&V) gezegd nadat oppositieraadslid Ward Vranken (N-VA) hierover vragen stelde tijdens de jongste gemeenteraad.

Vranken wilde weten welke initiatieven het schepencollege de komende jaren zal nemen voor een degelijk klimaatplan. “Ten laatste in maart zal Buggenhout het burgemeestersconvenant tekenen en zich zo engageren om verschillende doelstellingen voor een beter milieu waar te maken”, zegt schepen van milieu Geert Hermans. “We zullen daarvoor samenwerken met de provincie, maar het is ook de bedoeling om ook de inwoners nauw te betrekken bij een toekomstig klimaatbeleid. Er zullen rondetafelgesprekken plaatsvinden in de vorm van ‘klimaattafels’ om de burgers zoveel mogelijk te betrekken bij mogelijke acties en initiatieven.”

Volgens Hermans doet Buggenhout het overigens lang niet slecht op vlak van duurzaam beleid. “Zo tonen energiekaarten van Vlaanderen dat onze gemeente op vlak van zonnepanelen de beste cijfers in de regio heeft”, zegt hij. “Er zijn in het verleden dan ook al heel wat inspanningen gebeurd voor het klimaat. Er loopt nu ook een project om alle openbare verlichting te vervangen door zuinigere LED-lampen en er komt nog een bosuitbreiding van 12 hectare aan.”