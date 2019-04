Gemeente gaat voor opmaak van klimaatplan Nele Dooms

16u35 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout gaat voor de opmaak van een klimaat- en energieactieplan. Het zal daarvoor samenwerken met de provincie Oost-Vlaanderen.

“Het plan zal bestaan uit twee luiken”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). “Enerzijds willen we gaan voor een reductie van 40 procent koolstofdioxide tegen 2030. Daarnaast stellen we een adaptatieplan op om ons grondgebied aan te passen aan de toekomstige klimaatwijzigingen.”

Om de doelstellingen te bereiken voorziet Buggenhout onder andere al de aanplant van meer bomen. Er is al een bosuitbreiding van 12 hectare gepland in 2023. “Daarnaast willen we ook bomen planten op verlaten terreinen die eigendom zijn van de gemeente of OCMW”, zegt Hermans. “Verharde ondergronden willen we bovendien ontharden zodat regenwater er beter in kan infiltreren. Er komt ook extra buffercapaciteit om hemelwater op te vangen en plaatselijk te laten infiltreren in de bodem.”

Een voorbeeld is Buggenhout nu al op vlak van zonnepanelen. De gemeente scoort vrij hoog. “Momenteel is er een geïnstalleerd vermogen van 590 W/inwoner. Dat maakt ons koploper in de regio”, zegt Hermans. “Er zijn in Buggenhout in totaal 1.105 installaties met een totaal vermogen van 9 MW. Dit willen we nog laten toenemen. En de wissel van openbare verlichting naar led-lampen moet een CO2-reductie van 100 ton opleveren.”

Voor de opmaak van het klimaat- en energieactieplan zullen de inwoners betrokken worden aan de hand van gesprekken rond “klimaattafels”. Ook de Buggenhoutse bedrijfsleiders zullen kunnen meewerken via ontbijtvergaderingen.