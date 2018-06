Gemeente en OCMW duiden directeur aan 07 juni 2018

De gemeenteraad van Buggenhout heeft de nieuwe functies van algemeen directeur en financieel directeur in het kader van de fusie tussen gemeentebestuur en OCMW ingevuld. Als het van de gemeenteraadsleden afhangt dan neemt de huidige gemeentesecretaris Bart Bieseman de taak van nieuwe algemeen directeur over gemeente en OCMW op zich. Hij wordt daarin bijgestaan door adjunct-directeur Wouter Vermeiren. Die is momenteel OCMW-secretaris in Buggenhout. Voor de functie van financieel directeur is Reindert Koekelkoren de geschikte man. Die bekleedt momenteel de functie van gemeenteontvanger. "Met de goedkeuring van de gemeenteraad, zal het schepencollege nu deze drie personeelsleden uitnodigen om zich kandidaat te stellen voor de aangeduide functies", zegt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD). "Zij krijgen absolute voorrang en hebben dertig dagen bedenktijd. Blijkt dat één van hen afziet van zijn functie, dan zal de gemeente een externe aanwervingsprocedure voeren om een geschikte nieuwe kandidaat te vinden. Maar dat zal pas na de verkiezingen gebeuren." (DND)