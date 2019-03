Gemeente bekijkt lancering Uitpas Nele Dooms

29 maart 2019

15u49 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout bekijkt de lancering van de Uitpas, zoals ook onder andere Dendermonde die al kent, als alternatief voor de huidige Vrijetijdspas. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Mieke Van Malderen (CD&V), nadat N-VA-raadslid Sylva Bogaerts hier vragen over stelde tijdens de jongste gemeenteraad.

Met de Vrijetijdspas in Buggenhout kunnen inwoners die het financieel moeilijker hebben toch aan activiteiten in de vrije tijd, zoals cultuur of sport, deelnemen aan een lagere prijs. Het is een samenwerking tussen gemeente, OCMW, vrijetijdsdiensten en verenigingen. “Maar de geldigheid van de pas vervalt eind juni”, weet Bogaerts (N-VA). “Toch vinden wij dat deze kortingspas moet voort gezet worden, zodat kansarme gezinnen toch kansen blijven krijgen om aan vrijetijdsmogelijkheden deel te nemen. Misschien is een overschakeling naar de Uitpas een mogelijkheid.”

Schepen Mieke Van Malderen bevestigt dat die piste bewandeld wordt. de Uitpas is een puntenspaarkaart voor vrijetijdsactiviteiten, met voordelen voor iedereen. Wie naar activiteiten gaat, kan punten sparen en daarmee kortingen of cadeautjes krijgen. Kansarmen kunnen met de Uitpas kortingen krijgen voor activiteiten, automatisch en discreet. “In Dendermonde en Aalst bestaat dit al en ik ben daar mijn licht aan het opsteken om het ook in Buggenhout te lanceren”, zegt de schepen.