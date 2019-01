Gelukkig nieuwjaar op Kamiel Van Belleplein Nele Dooms

06 januari 2019

Geen nieuwjaarsreceptie op een donderdagavond in gemeenschapscentrum De Pit in Buggenhout meer. In de plaats daarvan verzamelden de inwoners van de bosgemeente voor het eerst op het nieuwe Kamiel Van Belleplein in het centrum. Dat kreeg het voorbije jaar volledig vorm op de vroegere site Huize Seghers achter de kerk, tussen Nieuwstraat en Herfstpark, met onder andere extra parkeerplaatsen, fietsenstallingen, speeltuin en fontein. Het gemeentebestuur vond het nieuwe plein, dat door de inrichting in de toekomst ook perfect dienst kan doen voor evenementen, ideaal voor een eerste nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl. En dat viel duidelijk in de smaak, want honderden Buggenhoutenaren daagden op. Kersvers burgemeester Pierre Claeys (CD&V) begroette iedereen met een toespraak. Bij de vele wensen die de Buggenhoutenaren elkaar overbrachten hoorden Buggenhoutse drankjes en hapjes. En tussendoor zorgde de Frans Lauwers Street Band voor muziek. Vuurkorven maakten het allemaal extra gezellig.