Geleide wandelingen naar IJskelder 24 maart 2018

Natuurvereniging Natuurpunt organiseert op zondag 25 maart geleide wandelingen naar de IJskelder in Opdorp. De historische kelder op het kasteeldomein wordt momenteel volledig gerestaureerd en is volop in opbouw. Wandelaars vertrekken vanop de Dries om naar de Damstraat te stappen. Deelnemen aan deze wandelingen kan om 11 uur of om 14 uur. Wie dat wil, kan die dag bij Natuurpunt ook terecht voor nestkastjes en insectenhotels. Er staat ook een telescoop opgesteld om vogels te spotten. Leden van de Vogelwerkgroep staan klaar om uitleg te geven. Info: marc.aerts1@skynet.be of verhelstluc@gmail.com. (DND)